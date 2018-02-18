Петербургские «Митьки» снимут сиквел «Место встречи изменить нельзя»

Группа петербургских художников «Митьки» намерена снять продолжение сериала «Место встречи изменить нельзя».

«Дорогие мои, мы собираемся снимать кино», — сообщил лидер «Митьков» Дмитрий Шагин.

«Рабочее название картины «Митьковская встреча эры милосердия», — рассказал художник.

Он сам станет сценаристом и режиссером фильма. В киноленте снимутся певица Женя Любич, музыкант Вячеслав Бутусов и актеры театра «Комик-Трест», сообщает телеканал «78».

«Митьки» — в 1980-х годах прошлого века так называлась группа из двадцати художников, взявшая себе название по имени лидера Дмитрия Шагина. Ее творчество приобрело широкую популярность в культурных кругах, и со временем образовалось одноименное художественное течение.

Приверженцы течения воплощают «митьковский» взгляд на жизнь во всех формах творчества. За время своего существования группа сняла три полнометражные картины и телесериал.

В их проектах участвовали многие деятели культуры, в основном уроженцы Санкт-Петербурга.