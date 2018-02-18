Более 20 станций метро построят в Москве до конца 2018 года

Власти Москвы планируют открыть более 20 станций метро до конца 2018 года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, единовременно такое количество проектов еще не сдавали.

«Уже в этом году (2018. — iz.ru) мы планируем запустить более 50 км линий и не менее 20–25 станций», — заявил Хуснуллин.

В этот список может войти участок Сокольнической линии московского метрополитена от остановки «Саларьево» до «Столбово», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В следующем году власти города планируют работы на участке от станции «Косино» до «Нижегородской улицы» на Кожуховской линии, которую, как ожидается, в 2020 году соединят со станцией «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура.