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Японская конькобежка Кодайра выиграла золото на дистанции 500 м на ОИ

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Японская конькобежка Нао Кодайра стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль на дистанции 500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменке удалось установить новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 36,94 секунды. Предыдущее достижение принадлежало конькобежке из Южной Кореи Ли Сан Хва, которая в Сочи в 2014 году показала результат 37,28 секунды. Второе место (+0,39) досталось самой Ли Сан Хве, Бронзовую медаль завоевала чешская конькобежка  Каролина Эрбанова (+0,40).

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