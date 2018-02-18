Предрасположенность к раку яичников передается женщине от отца

Предрасположенность женщины к раку яичников передается «по наследству» от отца. К такому выводу пришли американские ученые.

Медики изучили около 3,5 тыс. пар бабушек и внучек с этим онкологическим заболеванием. Когда специалисты начали исследовать гены некоторых из них, то обнаружили, что в два раза представительницы прекрасного пола получали рак яичников от матери отца.

По словам ученых, мутация происходит именно в Х-хромосоме.

Кроме того, врачи обратили внимание на то, что у пациенток, которые наследовали генетическое нарушение по мужской линии, рак яичников развивался на шесть лет раньше, чем у остальных.

Раньше считалось, что опухоль можно унаследовать только от матери, отмечают авторы исследования в статье для журнала PLoS Genetics.