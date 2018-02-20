После недавнего Совета по культуре и искусству президент поручил разработать концепции закона «О культуре» и изменения в отдельные законодательные акты. Сроки были поставлены сжатые, но мы, представители театрального сообщества, неоднократно обозначали волнующие нас вопросы и пути их решения. Думаю, тот факт, что нас услышали и теперь мы вместе сможем улучшить действующее законодательство, в ближайшем будущем благоприятно скажется на состоянии всей отечественной культуры.

В частности, многих волнует судьба закона о госзакупках, который связывает работу театров по рукам и ногам. Точнее, существует два идентичных закона: 44-й, согласно которому государственные учреждения культуры расходуют бюджетные средства, получаемые в качестве субсидий и грантов, и 223-й, регулирующий расходование средств, которые мы зарабатываем в процессе своей детальности (то есть на реализации билетов, гастрольной деятельности, сдачи в аренду площадки и так далее). Работать по второму закону можно только с разрешения непосредственного учредителя — Департамента культуры Москвы или Министерства культуры России.

Проблема этих законов заключается в том, что они очень громоздкие с практической точки зрения. Однако и это не так страшно, как сама конкурсная процедура и аукцион. Его выигрывает тот, кто дает наименьшую цену, других условий нет. В России на этот счет есть хорошая поговорка: «За что не доплатишь, того не доносишь». В этом смысле абсолютно прав один известный дизайнер, который заметил, что чиновники же не выбирают жену по конкурсу. Иначе выйдет нечто несуразное. У нас та же беда.

Зачастую аукцион выигрывают компании, которые в дальнейшем в принципе не могут выполнять свои обязательства по государственному контракту. Иногда они тут же просят нас его расторгнуть, потому что, просчитав все нюансы, вдруг обнаруживают, что он им невыгоден. А мы вроде как должны эти компании не отпускать, заводить против них очень сложную с технической точки зрения претензионную работу. Если мы не вовремя или не надлежащим образом известим контрагента, то можем в этом вопросе даже проиграть суд. Оказаться виновными в том, что подрядчики не выполнили обязательства.

Для того, чтобы решать все эти вопросы, театру необходимо большое количество юристов, которые помогают нам оставаться в рамках правового поля. При этом они «выедают» большие бюджеты. Вместо повышения зарплат артистам мы должны кормить целую армию специалистов по договорам и электронным площадкам, просто чтобы элементарно не сесть в тюрьму.

Но даже если выигравшая компания начинает выполнять обязательства по договору, то зачастую делает это весьма посредственно. В итоге вследствие работы через эти законы эффективность использования государственных бюджетных средств сводится практически к нулю . Мы не можем подключать наработанные творческо-производственные связи. Не можем привлечь компании, которые давно существуют на рынке, понимают специфику театров...

Из-за действующего закона о госзакупках я не могу за бюджетные средства купить в театр необходимый нам пульт. Мне нужен английский, так как он используется во всем мире, мои специалисты привыкли работать на нем. Если мы едем на гастроли в Европу, то в другом театре стоит пульт британского производства. Через конкурс же, скорее всего, выиграет китайский пульт, который стоит в полтора раза меньше, по техническим характеристикам соответствует вышеназванному, но работает гораздо хуже и служит в разы меньше.

Думаю, было бы замечательно, если бы действия этих законов на государственные учреждения культуры вообще не распространялись. Или хотя бы необходимо поменять финансовую планку, с которой начинала бы действовать конкурсная процедура. В Америке есть аналогичный закон, но он вступает в силу, если сумма контракта начинается от $3 млн. До этой цены директор учреждения может сам выбирать, с каким контрагентом работать и заключать контракт.

Конечно, если строить новое здание театра, то, естественно, нужно проводить конкурс, так как стоимость контракта будет больше миллиарда рублей. Но о какой конкурентной среде может идти речь, когда мы закупаем в театр, пардон, туалетную бумагу? Мы же ведь тоже не дураки и прекрасно понимаем, что денег много не бывает. А значит, их нужно потратить с умом и не напрасно. Но выбирая между ценой и качеством, лично я отдаю предпочтение второму. За хорошие декорации, как и высококлассных специалистов, приходится платить дороже — и это естественно.

Руководители страны высказались довольно конкретно о действии 44-го закона в отношении учреждений культуры. Думаю, сейчас начнется тот самый процесс законодательного совершенствования, от которого все мы ожидаем позитивных изменений.

Автор — директор театра «Мастерская Петра Фоменко»

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