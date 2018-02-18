Генсек НАТО назвал лучший способ противостоять вмешательству России

Вмешательству России в политику других государств нужно противостоять фактами и правдой. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянсу известно «множество примеров» того, как Москва вмешивается в процессы других государств. При этом НАТО использует несколько способов противостояния России, в том числе усиливает кибербезопасность.

«Мы должны бороться с такой информацией при помощи фактов. Я не думаю, что лучшим способом ответить будет пропаганда, дезинформация с еще большим объемом пропаганды, но (противостоять) нужно фактами и правдой», — приводит слова Столтенберга «Газета.ру».

Ряд государств, в том числе США, неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутреннюю политику других государств. При этом западные политики ограничиваются обвинениями, не приводя доказательств. Москва в свою очередь опровергает подобные утверждения.