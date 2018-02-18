Прямой эфир

«Водяному» из «Ночных волков» запретили въезд на Украину

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскому байкеру из «Ночных волков» отказали во въезде на Украину. Причина отказа — возможная попытка дестабилизации обстановки в стране.

Гражданин России прибыл в аэропорт Борисполь в субботу, 17 февраля. Правоохранители установили, что он является активным участником байкерского клуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве не исключили, что он пытается въехать в страну с целью дестабилизации ситуации в стране.

В сообщении отмечается, что россиянину запретили въезд на Украину сроком на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Украины заявил о поддержке Чехией антироссийских санкций
Кадыров наградил лидера «Ночных волков» высшей наградой Чечни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017