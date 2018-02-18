«Водяному» из «Ночных волков» запретили въезд на Украину

Российскому байкеру из «Ночных волков» отказали во въезде на Украину. Причина отказа — возможная попытка дестабилизации обстановки в стране.

Гражданин России прибыл в аэропорт Борисполь в субботу, 17 февраля. Правоохранители установили, что он является активным участником байкерского клуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве не исключили, что он пытается въехать в страну с целью дестабилизации ситуации в стране.

В сообщении отмечается, что россиянину запретили въезд на Украину сроком на три года.