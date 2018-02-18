Во Франции госпитализировали обвиненного в изнасилованиях исламоведа

Известный в Европе исламовед Тарик Рамадан, подозреваемый в изнасилованиях и находящийся под стражей во Франции, доставлен в больницу. Причина — резкое ухудшение состояния здоровья.

Профессора доставили в больницу вечером в пятницу, 16 февраля. Комитет в поддержку имама указывает на то, что Рамадан страдает рассеянным склерозом. В последние несколько дней состояние его здоровья значительно ухудшилось, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В свою очередь адвокаты подозреваемого ранее предоставили суду медицинское заключение, согласно которому он не может находиться под стражей из-за состояния здоровья.

Как писал портал iz.ru, в конце октября 2017 года две женщины подали на богослова иски. Позднее Рамадану были предъявлены обвинения, и исламовед был помещен под стражу.

Тарик Рамадан является внуком Хасана аль-Банны, который в 1928 году основал запрещенное в РФ религиозно-политическое движение «Братья-мусульмане». 55-летний проповедник придерживается умеренных взглядов и выступает за интеграцию ислама в европейское культурное пространство.