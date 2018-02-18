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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с небольшим морозом ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 18 февраля, сообщил Росгидромет.

«Облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег <…> местами гололедица», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Скорость восточного ветра составит 5–10 м/с, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометров опустятся до –5 градусов, на дорогах также гололедица. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Напомним, в ночь на 18 февраля МЧС РФ распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столичном регионе. Перед этим синоптики предупредили о сильном снегопаде, а в ГИБДД призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

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