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Бежавшая из КНДР женщина арестована в Южной Корее из-за риса

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Фото: TASS/Song Wen
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Женщина, бежавшая в Южную Корею из КНДР в 2011 году, арестована по обвинению в оказании помощи Пхеньяну. Об этом агентство Yonhap сообщает со ссылкой на прокуратуру города Сувон в воскресенье, 18 февраля.

Сообщается, что 49-летняя женщина обвиняется в поставках 130 т риса на сумму около 105 млн вон ($97 тыс.) в Пхеньян через посредника в Китае. Всего за 2017 год она смогла отправить две партии риса, а перед задержанием готовила к отправке новую партию.

Также стало известно, что женщина продала свой дом в Южной Корее, а также избавилась от всех личных вещей. Следователям задержанная сообщила, что хотела вернуться в Северную Корею, чтобы воссоединиться сыном.

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