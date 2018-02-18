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Оргкомитет ОИ проверит сообщения о продаже собачьего мяса у объектов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане проведет проверку сообщений о продаже собачьего мяса возле спортивных объектов, заявил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку (по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов. — Ред.), но пока таких случаев мы не выявили», — приводит его слова ТАСС.

Сон Пэк Ю отметил, что сегодня многие корейцы держат собак в качестве домашних животных и употребление собачьего мяса в пищу — это уже отмирающая традиция.

Ранее сообщалось, что рестораны южнокорейского Пхенчхана, в котором проходит зимняя Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из мяса собак.

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