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Магаданские коммунальщики будут вывозить снег круглосуточно

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Коммунальные службы в Магадане и Соколе будут вывозить снег в круглосуточном режиме все выходные. Об этом сообщили в пресс-службе магаданской мэрии.

Техника ГЭЛУД – фронтальные погрузчики, самосвалы и роторы будут работать над расчисткой улиц от снега круглосуточно. Также из-за вывоза снега будут перекрыты или ограничены для движения некоторые улицы.

В две смены будут работать техника КЗХ, расчищая тротуары, пешеходные переходы, межквартальные проезды. Также будет вестись ручная расчистка территорий. Также снег уберут с мусорных контейнерных площадок. Управляющим компаниям дано поручение обратить внимание на особо заваленные снегом дворы и устранить снежные кучи в зоне подтопляемых подъездов, сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ответственные за уборку снега в округах Москвы отстранены от работы.

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