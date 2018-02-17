Магаданские коммунальщики будут вывозить снег круглосуточно

Коммунальные службы в Магадане и Соколе будут вывозить снег в круглосуточном режиме все выходные. Об этом сообщили в пресс-службе магаданской мэрии.

Техника ГЭЛУД – фронтальные погрузчики, самосвалы и роторы будут работать над расчисткой улиц от снега круглосуточно. Также из-за вывоза снега будут перекрыты или ограничены для движения некоторые улицы.

В две смены будут работать техника КЗХ, расчищая тротуары, пешеходные переходы, межквартальные проезды. Также будет вестись ручная расчистка территорий. Также снег уберут с мусорных контейнерных площадок. Управляющим компаниям дано поручение обратить внимание на особо заваленные снегом дворы и устранить снежные кучи в зоне подтопляемых подъездов, сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ответственные за уборку снега в округах Москвы отстранены от работы.