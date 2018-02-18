Жительницы Берлина выступили против миграционной политики Германии

В центре Берлина тысячи женщин вышли на улицы, чтобы заявить о своих правах. Протестующие требовали прекратить исламизацию Германии.

Как отмечают сами активистки, своим примером они призывают девушек не сидеть дома, а действовать.

«Меркель предала и продала свой собственный народ. Мы запускаем в Германию людей, которые вообще не уважают женщин и смотрят на них как на добычу. Мы уже просто не можем это терпеть», — рассказала одна из участниц акции протеста.