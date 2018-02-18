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Шестилетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области

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Шестилетний мальчик погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Приангарье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Возгорание произошло в пятницу, 16 февраля, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Усольском районе. Тело ребенка обнаружил сосед, проникнув в квартиру.

Известно, что ребенок оставался дома один, тогда как его мать ушла в поликлинику, а десятилетний брат — на тренировку. Очаг возгорания находился на диване, где не было электропроводки или электроприборов. В ведомстве отметили, что в поле зрения мальчика могли попасть сигареты и зажигалка, сообщает ИА IrkutskMedia.

Основная версия причины пожара — детская шалость. Проводится доследственная проверка, устанавливается причина гибели ребенка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что соседка спасла двух маленьких детей из горящей квартиры в Подольске.

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