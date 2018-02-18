Один человек погиб при крушении самолета в Венесуэле
Небольшой самолет упал на жилой дом в венесуэльском штате Боливар. В результате инцидента погиб один человек, сообщает служба гражданской обороны страны.
Уточняется, что самолет Cessna упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После крушения начался пожар.
По информации спасателей, пилот самолета получил ранения, а его пассажир, хозяин компании — владельца самолета, погиб. Проживающая в доме женщина не пострадала.
Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.