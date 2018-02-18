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Один человек погиб при крушении самолета в Венесуэле

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Фото: Global Look Press/Thomas Frey
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Небольшой самолет упал на жилой дом в венесуэльском штате Боливар. В результате инцидента погиб один человек, сообщает служба гражданской обороны страны.

Уточняется, что самолет Cessna упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После крушения начался пожар.

По информации спасателей, пилот самолета получил ранения, а его пассажир, хозяин компании — владельца самолета, погиб. Проживающая в доме женщина не пострадала.

Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.

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