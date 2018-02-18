Более 30 домов остались без воды из-за аварии в Биробиджане

Более 30 домов и три социальных учреждения остались без водоснабжения в результате порыва на магистральном водопроводе в Биробиджане. Об этом сообщает сайт столицы Еврейской автономной области.

По информации пресс-службы администрации, к устранению порыва приступила аварийная бригада МУП «Водоканал». С 10:00 по местному времени (3:00 мск) и до окончания работ ни горячего, ни холодного водоснабжения в многоквартирных домах, а также двух детских садах и одной школе не будет.

В настоящее время коммунальщики не готовы озвучить причину ЧП, как и определить масштаб работ и последствия, однако отмечают большую утечку воды. Ведется работа по координации коммунальных служб в связи с аварией, уже готова площадка для вскрышных работ. Сотрудники «Водоканала» рассказали, что вода не «ушла под асфальт», а сразу пошла наверх. Рядом с местом порыва расположен люк ливневой канализации, поэтому поток воды удалось направить туда, что помогло уберечь от заливания проезжую часть, сообщает ИА EAOmedia.

Сообщается также, что всего от водоснабжения отключат 34 многоквартирных дома на улицах Набережная, Пионерская и Бумагина. Жителям организуют подвоз воды. Ситуация находится на контроле мэра города Евгения Коростелева.

Ранее портал iz.ru сообщал, что региональное управление МЧС сообщило об устранении аварии на водоводе, которая оставила без холодного водоснабжения около 2 тыс. жителей нескольких поселков в Березниковском городском округе в Пермском крае.