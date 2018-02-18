Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде достигло 275 человек

Количество заразившихся норовирусом на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане возросло до 275 человек. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два фристайлиста сборной Швейцарии стали первыми официально зарегистрированными среди спортсменов жертвами норовируса на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Также сообщалось, что 900 солдат заменили более 1,2 тыс. сотрудников в связи со вспышкой норовирусной инфекции.