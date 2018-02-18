Шесть классов в хабаровских школах закрыты на карантин

В Хабаровске из-за ОРВИ закрыты шесть классов в общеобразовательных школах. Об этом сообщила главный специалист управления здравоохранения администрации Хабаровска Екатерина Царева.

По ее словам, учащиеся пятых, шестых и седьмых классов вернутся к занятиям лишь 20 февраля. Именно в этих классах, относящихся к среднему звену, заболели 49% школьников. Царева пояснила, что педагоги ежедневно мониторят ситуации в классах и, если число заболевших детей превышает 20%, класс на неделю закрывается на карантин.

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае ниже эпидемического порога на 7,7%, но число заболевших детей от 7 до 14 лет выросло на 14,2%. Всего в Хабаровском крае в период с 5 по 14 февраля зарегистрирован 241 случай внебольничной пневмонии (против 189 заболевших на предыдущей неделе). Вспышек внебольничной пневмонии в детских организованных коллективах Хабаровского края не зарегистрировано, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 40 школ закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Орловской области.