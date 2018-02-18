SpaceX отложила запуск испанского спутника из-за проверки

Компания Илона Маска SpaceX из-за дополнительной проверки отложила запуск испанского спутника PAZ правительственной компании Hisdesat с 18 на 21 февраля.

На странице в своем Twitter компания уточнила, что команда на Вандерберге попросила дополнительное время для финальной проверки гаргрота (защитного фюзеляжа ракеты, который закрывает выступающие проводку управления и элементы систем). С самим грузом и носителем всё в порядке.

Для вывода спутника на орбиты выбрана ракета-носитель Falcon 9. Спутник PAZ предназначен для картографии и мониторинга окружающей среды, а также оценки состояния земельных, лесных и водных ресурсов.

Он был разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Старт ракеты-носителя со спутником пройдет на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.