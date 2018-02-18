Мать избитого в клубе Владивостока подростка заплатит штраф

Жительница Владивостока выплатит штраф за то, что отпустила своего 17-летнего сына одного в ночной клуб, где его потом избили. Об этом сообщает сайт краевого УМВД.

Мать подростка написала заявление в полицию Фрунзенского района города после того, как ее сына избили в ночном клубе на улице Набережной, однако была сама привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Также правоохранители установили, кто именно нанес 17-летнему подростку телесные повреждения, после опроса персонала заведения и изъятия записей с установленных в клубе камер видеонаблюдения. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, установят в бюро судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время подросток находится на амбулаторном лечении, сообщает ИА PrimaMedia.

Собранные правоохранителями материалы переданы в отдел СК по Фрунзенскому району Владивостока для принятия процессуального решения.