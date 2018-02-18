Пенсионерку задержали в Москве за организацию наркопритона

Полицейские задержали пенсионерку за организацию наркопритона в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, 59-летняя жительница Москвы предоставляла свою квартиру на улице Красных Зорь в Можайском районе города наркозависимым людям для потребления наркотиков. При осмотре квартиры правоохранители нашли и изъяли использованные шприцы, колбы и другие приспособления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в МВД назвали самую востребованную соцсеть для пропаганды наркотиков.