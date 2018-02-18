Министр обороны Германии назвала главную угрозу мировой стабильности

Главной угрозой для стабильности в мире являются кибератаки. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNBC.

По ее словам, любые противники, включая «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), используют киберпространство в своих целях. Министр обороны ФРГ также добавила, что считает обеспечение кибербезопасности главной задачей компаний и правительств всех стран, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что представители правительств ряда стран Запада заявили, что к созданию и распространению вируса NotPetya имеет отношение Россия. В Госдуме обвинения РФ в организации кибератак назвали беспочвенными.