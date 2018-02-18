Затушивший сигарету об икону кубанский студент извинился

Кубанский студент Егор Гришин, затушивший сигарету об икону, принес извинения за свои действия. Видеообращение с публичными извинениями он записал после выхода из-под административного ареста.

Инцидент произошел в начале февраля 2018 года. 18-летний житель станицы Мартанской опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографии, на которых тушит окурок сигареты об икону, висящую на входе в местный храм Михаила Архангела. 8 февраля юношу задержали и доставили в Горячий Ключ. За неповиновение сотрудникам полиции Гришин был арестован на девять суток. Из-под административного ареста его освободили в пятницу, 16 февраля. На поруки его взяли представители общественного движения «Инициатива». После освобождения Гришин записал видеообращение, на котором извиняется за свой поступок.

«Я хочу извиниться перед людьми, чьи чувства я задел, выложив свои фотографии в социальные сети. Выкладывая их, я не осознавал, что могу кого-то оскорбить, не осознавал, что делаю, как будто бес в меня вселился! Я искренне раскаиваюсь и надеюсь, что мои извинения будут приняты», — приводит его слова сайт «Комсомольской правды на Кубани». Также он выразил надежду, что его не отчислят из монтажного техникума, студентом которого он является. Издание отмечает, что утром 17 февраля молодой человек приехал в храм, икону которого он осквернил, и лично извинился перед батюшкой.

Свою проверку в отношении Гришина проводит СК. По ее итогам против юноши могут возбудить уголовное дело по статье за оскорбление чувств верующих, сообщает газета «Кубанские новости».