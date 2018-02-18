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Путину показали новый спорткомплекс в Хабаровском крае

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Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой нового спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Глава государства по видеосвязи осмотрел новый объект в ходе встречи с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, который проинформировал президента о достижениях и текущей деятельности компании. Особое внимание Миллер уделил реализации социального проекта — программы «Газпром — детям», в рамках которого в России было построено и реконструировано больше 1,6 тыс. спортивных и культурных объектов. В частности, это новые спорткомплексы в Комсомольске-на-Амуре, Курске, поселках Суземка Брянской области и Кантемировка Воронежской области.

О завершении строительства спортивного комплекса в Привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре президенту доложил заместитель гендиректора по капитальному строительству компании «Газпром- инвестгазификация» Вадим Навоенко. Он рассказал, что площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 6,5 тыс. кв. м, в нем разместились 25-метровый бассейн, большой универсальный зал для игровых видов спорта, специализированные залы для оздоровительных и атлетических занятий. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься больше 200 человек.

«Раньше здесь практически отсутствовала спортивная инфраструктура, однако теперь тысячи детей получили возможность приобщиться к физкультуре и спорту в непосредственной близости от своих домов», — приводит слова Навоенко Vostokmedia.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин поблагодарил Миллера за реализацию программы и поручил продолжить эту работу.

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