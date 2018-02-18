Новую школу в селе Томтор в Якутии достроят в декабре 2018 года

Новое здание школы в селе Томтор Оймяконского района Якутии сдадут в декабре 2018 года. Об этом сообщила министр архитектуры и строительства Якутии Вера Казакова.

По ее словам, новое здание построено из камня и рассчитано на 220 учащихся. Изначально возведение школы предусматривалось в рамках федеральной программы сейсмоусиления и строительство планировали завершить в декабре 2016 года, однако из-за того, что финансовые средства на возведение школы были переведены лишь 28 декабря 2015 года — за три дня до крайнего срока их освоения, республика была вынуждена вернуть их в федеральную казну.

Таким образом, пояснила министр, строительство учебного заведения началось на республиканские средства. В связи с их ограниченностью строители не могли вести работу по изначально принятому графику, но к концу текущего года школу сдадут в эксплуатацию, сообщает ИА SakhaNews.

Ранее портал iz.ru сообщал, что школа под Новосибирском откроется для трех первоклашек.