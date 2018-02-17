Дела возбуждены после столкновения поезда и автобуса под Петербургом

Уголовные дела возбуждены по факту столкновения скоростного поезда «Ласточка» с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде под Санкт-Петербургом. Об этом в субботу заявили в Следственном комитете РФ.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с пассажирским автобусом возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении СКР.



Как ранее сообщал портал iz.ru, пассажиры автобуса, который столкнулся со скоростным поездом на окраине Санкт-Петербурга, рассказали, как остались живы.