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Дела возбуждены после столкновения поезда и автобуса под Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовные дела возбуждены по факту столкновения скоростного поезда «Ласточка» с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде под Санкт-Петербургом. Об этом в субботу заявили в Следственном комитете РФ.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с пассажирским автобусом возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении СКР. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, пассажиры автобуса, который столкнулся со скоростным поездом на окраине Санкт-Петербурга, рассказали, как остались живы.

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