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Систему оповещения в Луганске пытались вывести из строя

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Фото: РИА Новости
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Диверсанты пытались вывести из строя систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в самопровозглашенной Луганской Народной Республике.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР.

Сообщается, что система оповещения находится на территории Государственной телерадиокомпании. Злоумышленники использовали ручной противотанковый гранатомет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о трех погибших бойцах Вооруженных сил Украины, которые устанавливали минные заграждения в нейтральной зоне в Донбассе.

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