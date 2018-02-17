Случайных отравлений алкоголем стало вдвое меньше в Амурской области

Число случайных смертельных отравлений алкоголем в Амурской области в 2017 году сократилось вдвое — на 53,2%. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что на 42,3% в сравнении с 2016 годом сократилось количество больных, перенесших алкогольные психозы. Также уменьшилось число людей, страдающих наркоманией.

Как сообщает Амурская служба новостей, в поликлиниках Благовещенска проводят тестирование амурчан на предмет определения риска злоупотребления алкоголем, а также организовано проведение раннего консультирования с врачом психиатром-наркологом и психологом пациентов, которые имеют зависимость или вредные последствия при употреблении алкоголя. Профилактическая работа идет и среди автомобилистов. В частности, на базе автошколы ДОСААФ проходит реализация проекта «Автотрезвость», направленного на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

По данным специалистов, возросло число желающих пройти тест, однако это связано не с увеличением численности людей, находящихся в «группе риска». А с повышением уровня ответственности горожан за собственное здоровье.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские власти предложили бороться с алкоголизацией при помощи ЗОЖ.