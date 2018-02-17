Пенсионер на Mercedes-Benz сбил подростка на дороге в Омске

Пенсионер за рулем Mercedes-Benz сбил подростка на автомобильной дороге в Октябрьском округе Омска, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел вчера, 16 февраля, в районе 16:45 возле одного из домов на 3-й Транспортной улице. Автомобиль Mercedes-Benz, под управлением мужчины 63 лет, двигался по дороге, когда на проезжую часть вышел мальчик 12 лет с целью перейти дорогу, сообщает ИА «Город55».

Водитель траспортного средства не сумел избежать столкновения и сбил подростка. Установлено, что пострадавший пытался перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, хотя пешеходный переход был недалеко.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии выясняются.