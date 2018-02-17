Изъятых у пассажира в Кольцово рептилий передали в зоопарк Екатеринбурга

Редких рептилий и амфибий, изъятых у пассажира в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, передали в зоопарк города. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел осенью 2017 года, когда один из пассажиров пытался вывезти в Финляндию 147 редких амфибий и рептилий. Мужчина был задержан. Правоохранителям он заявил, что не знал о необходимости декларировать подобный груз. В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении, а рептилий изъяли.

Как пишет ТагилСити.Ру, в течение полугода за рептилиями ухаживал один из сотрудников таможни, однако накануне животных передали в зоопарк Екатеринбурга, чтобы они содержались в хороших условиях. Среди изъятых редких амфибий и рептилий были жаба-клоун, лягушка-бык, а также несколько редких видов гекконов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что гражданка Украины пыталась ввезти в Россию 200 кг мяса.