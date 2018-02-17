Первые лица Новосибирской области проводили зиму в Кольцово

Первые лица Новосибирской области проводили зиму в парке «Кольцово» у озера на праздновании «Широкой Масленицы» регионального масштаба. В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка, врио министра культуры Игорь Решетников и глава Кольцово Николай Красников.

Мероприятие по проводам зимы прошло сегодня, 17 февраля, в парке «Кольцово» при участии первых лиц Новосибирской области. Гости и жители Кольцово смогли увидеть стеношные бои, театрализованные действия, угоститься традиционными блинами, поучаствовать в хороводах и разнообразных массовых играх, сообщает VN.ru.

Для организации мероприятия были приглашены и задействованы 18 творческих коллективов, в которых в общей сложности участвуют 350 человек. Посмотреть на представления в парк пришли порядка 2 тыс. человек.

Сергей Сёмка рассказал, что для проведения мероприятия Кольцово было выбрано неслучайно. Кольцово — это молодой наукоград, которому всего 15 лет. В рамках проекта «Комфортная городская среда» Кольцово заявили на федеральный конкурс.