Военные памятники расчистят от снега в Туле в преддверии Дня защитника Отечества. Распоряжение об этом дал на выездном совещании сегодня, 17 февраля, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

На выездном совещании, которое прошло сегодня, Владислав Галкин поручил главным управлениям по территориальным округам провести работы по очистке от снега военных памятников города, сообщает ИА «Тульские новости».

Так, от снега будут расчищены 122-миллиметровая гаубица на Октябрьской улице, танк Т-34-85 и 85-миллиметровое зенитное орудие на проспекте Ленина и другие памятники военной истории.

Кроме этого, на выездном совещании первый заместитель главы Тулы посетил и проинспектировал проведение работ по расчистке от снега улиц города, особое внимание уделив тем территориям, где зафиксировано наибольшее скопление горожан.