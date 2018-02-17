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В Москве водолазы ищут двух провалившихся под лед людей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Спасатели продолжают поиски двух человек, провалившихся под лед на Москве-реке в районе Рублево, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Предположительно они были в составе группы, которая каталась на снегоходах недалеко от местной гидроэлектростанции 17 февраля. Выехав на лед, транспортные средства провалились в полынью.

Подоспевшие к месту инцидента сотрудники ведомства успели извлечь из воды только трех мужчин, сообщается на сайте Росгвардии.

Спасенных доставили на поисково-спасательную станцию, где их осмотрела бригада медиков.

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