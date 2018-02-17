Госдепартамент признал несовершенство ядерного арсенала США

Соединенным Штатам Америки необходима модернизация ядерной триады наравне с РФ и КНР, так как срок годности отдельных систем подходит к концу, считает заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

«Мы планируем — как Китай и Россия — модернизировать нашу ядерную триаду. В противном случае у нас будут системы, которые устарели на десятки лет, у которых давно вышел срок годности», — заявил он на мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, если не обновить арсенал, то угроза ядерной войны будет больше.

При этом Салливан заверил, что США не намерены втягивать другие страны в гонку вооружений, а новая доктрина страны не направлена на эскалацию напряженности.

«Мы не собираемся представлять новые виды вооружений, мы собираемся реализовывать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)», — добавил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля США опубликовали новую ядерную доктрину страны, согласно которой Россия, Китай и КНДР угрожают интересам Соединенных Штатов Америки, а также их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.