Потерянный в космосе

Потерянный в космосе 2018-02-17 19:57:06 2018-02-17 19:57:06 2018-02-17 19:57:06 2018-02-17 19:57:06 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Телескоп Kepler продолжает искать в других системах планеты, похожие на Землю

18 февраля 2018, 00:01 0

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