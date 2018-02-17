Тюменских незрячих научат обращаться с сенсорной техникой

Тюменских инвалидов по зрению научат пользоваться сенсорной техникой. Проект планируется реализовать в рамках программы «Расширяя горизонты», которая действует в регионе с 2010 года, сообщили в пресс-службе администрации Тюменской области.

В декабре прошлого года незрячих начали обучать невизуальному использованию сенсорных устройств. На сегодняшний день в регионе функционируют три класса — в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Благодаря реализации программы незрячие жители региона смогли найти работу. Новые гаджеты для обучения подопечных были закуплены на средства АО «Тюменская энергосбытовая компания».

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, данная программа создана для повышения качества жизни незрячих, а также оказания заботы и поддержки.

Программа будет действовать в течение 2018 года.