В Москве спасли провалившихся на снегоходах в реку трех экстремалов

Сотрудники МЧС спасли провалившихся на снегоходах под лед Москвы-реки трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в районе дома №1 по улице Василия Ботылева.

«В акватории Москва-реки были замечены три провалившихся под лед человека. Спасатели незамедлительно прибыли на место и достали их из воды», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Спасенных экстремалов доставили на поисково-спасательную станцию, где их осмотрели медики.