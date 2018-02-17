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В Москве спасли провалившихся на снегоходах в реку трех экстремалов

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Сотрудники МЧС спасли провалившихся на снегоходах под лед Москвы-реки трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в районе дома №1 по улице Василия Ботылева.

«В акватории Москва-реки были замечены три провалившихся под лед человека. Спасатели незамедлительно прибыли на место и достали их из воды», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Спасенных экстремалов доставили на поисково-спасательную станцию, где их осмотрели медики.

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