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Новый зимний маршрут открылся в заповеднике в Псковской области

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Новый зимний познавательный маршрут для прохождения на снегоходах открылся в Полистовском заповеднике Псковской области, сообщает пресс-служба заповедника.

В Полистовском заповеднике ввели новый туристический маршрут. Особенностью маршрута является то, что путь доступен только в зимнее время при условии достаточно устойчивого снежного покрова, сообщает Псковская лента новостей.

Протяженность маршрута составляет 30 км — это расстояние можно пройти приблизительно за 3,5 часа. При выборе этого маршрута посетители узнают о зимней природе, истории приболотных поселений и работе заповедника. Также маршрут проходит через место, где каждый год проводится экологический мониторинг состояния болот.

По весне экскурсии по новому маршруту перестанут проводить, но возобновят традиционные экскурсии по трем экологическим тропам и одному водному маршруту.

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