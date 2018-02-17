Иномарка столкнулась на темной дороге с санями в Башкирии

Иномарка столкнулась на темной дороге с санями в Учалинском районе, Республика Башкортостан, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла сегодня ночью, 17 февраля, на 10-м км автомобильной дороги село Имангулово — село Базаргулово. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по дороге в темное время суток, когда столкнулся с гужевой повозкой, в которой помимо кучера находился пассажир, сообщает «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных травм погиб пассажир повозки. Кучер и лошадь получили незначительные травмы. Водитель Daewoo не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.