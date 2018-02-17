Группа автоугонщиков задержана в Уфе

Группа угонщиков из Оренбурга задержана в Уфе за угон новых автомобилей марки Mazda, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В правоохранительные органы с заявлением об угоне за один день обратились сразу трое жителей района Сипайлово. У всех потерпевших были угнаны автомобили одной марки — Mazda, причем иномарки были новыми, сообщает «МедиаКорСеть».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено одно из угнанных транспортных средств, а позже были задержаны и подозреваемые. Ими оказались двое жителей Оренбурга. При осмотре иномарки в ней были обнаружены поддельные госномера, автосканер, рации и ключи от машин. В тот же день были обнаружены оставшиеся автомобили.

По версии следственных органов, злоумышленники угоняли автомобили «под заказ». Возбуждено уголовное дело.