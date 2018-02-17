В день гибели ребенка в детском саду другая воспитанница получила травму

В детском саду, трехлетняя воспитанница которого погибла 16 февраля, в этот же день получила сотрясение мозга пятилетняя девочка.

Пострадавшего ребенка в сопровождении матери отправили в больницу, передает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, сотрудники детсада рассказали родителям, что девочка упала и ударилась головой во время игры с товарищами по группе.

Портал iz.ru ранее сообщал, что 16 февраля воспитательница одного из детсадов в «новой Москве» заметила пропажу ребенка после прогулки.

Трехлетнюю девочку обнаружили на улице, она без сознания лежала на снегу. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть ребенка.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. По мнению правоохранителей, в данном случае имеют место признаки халатности.