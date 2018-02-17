Пассажиры автобуса рассказали о столкновении с поездом в Петербурге

Пассажиры автобуса, который столкнулся со скоростным поездом на окраине Санкт-Петербурга, рассказали, что остались живы благодаря водителю.

По их словам, мужчина успел высадить людей до того, как произошла авария.

Сам водитель не успел покинуть транспортное средство до столкновения. С серьезными травмами его госпитализировали в больницу.

Как рассказали пассажиры, автобус заехал на переезд на зеленый сигнал светофора, но внезапно второй шлагбаум опустился. В результате транспорт был заблокирован на путях.

Как сообщал портал iz.ru, автобус столкнулся со скоростным поездом «Ласточка» на перегоне Зеленогорск–Рощино в субботу, 17 февраля. В результате аварии пострадали два человека.

Позднее в РЖД заявили, что столкновение произошло по вине водителя автобуса, который попытался проехать на запрещающий сигнал светофора.