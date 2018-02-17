Глава МИД ФРГ назвал условие поэтапного снятия санкций с РФ

Евросоюз не исключил постепенной отмены антироссийских санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

«Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом», — заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на деловом завтраке с Сергеем Лавровым.

Министр от имени своей страны предложил вложить средства в развитие Донбасса. По его мнению, это станет возможно после реального перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, сообщает «РИА Новости».

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал основным препятствием развитию двусторонних отношений «санкционную спираль, которую раскручивает Вашингтон».

Зигмар Габриэль заверил в ответ, что в Европе санкции США воспринимаются «как более чем неоднозначные», поскольку они «имеют экстерриториальное значение».

Как сообщал портал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что объединение не планирует вводить новые санкции в отношении России. При этом в декабре Евросоюз продлил на полгода действие введенных ранее ограничительных мер.