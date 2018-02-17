Умерла 23-летняя российская рапиристка Голосеева

Федерация фехтования России сообщила о смерти кандидата в национальную сборную Татьяны Голосеевой. Она скончалась в возрасте 23 лет, говорится на сайте ФФР.

В 2012 году Татьяна Голосеева стала серебряным призером первенства Европы. Спустя три года спортсменка победила на чемпионате Европы в командном первенстве. Дважды рапиристка вместе с партнерами становилась обладателем Кубка России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Татьяны», — говорится в сообщении пресс-службы ФФР.

Что стало причиной смерти российской спортсменки, пока неизвестно.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter