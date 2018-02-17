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SpaceX на сутки отложила запуск тестовых спутников своей будущей сети

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Компания SpaceX перенесла на сутки старт ракеты с тестовыми спутниками будущей коммуникационной сети. Запуск будет произведен 18 февраля.

Дополнительное время понадобилось для проверки систем, говорится в сообщении компании в Twitter

Спутники, которые компания планирует вывести на низкие околоземные орбиты, должны стать основой будущей частной орбитальной группировки, которая обеспечит беспроблемный доступ в интернет по всему миру. Если первопроходцы сработают хорошо, то к 2024 году SpaceX намерена иметь на орбите 11 тыс. подобных аппаратов.

Как писал портал iz.ru, в этом году компания SpaceX планирует нарастить количество запусков до 40. В прошлом году у компании случился ряд неудач — от потери секретного правительственного спутника Zuma до взрыва опытного двигателя носителя Falcon.

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