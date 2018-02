SpaceX на сутки отложила запуск тестовых спутников своей будущей сети

Компания SpaceX перенесла на сутки старт ракеты с тестовыми спутниками будущей коммуникационной сети. Запуск будет произведен 18 февраля.

Дополнительное время понадобилось для проверки систем, говорится в сообщении компании в Twitter.

Now targeting February 18 launch of PAZ from SLC-4E to allow for additional time for pre-launch systems checks. Falcon 9 and payload remain healthy.