В Сочи пьяный мужчина избил сотрудников «скорой»

Полицейские Сочи проводят проверку по факту нападения местного жителя на медицинских работников, сообщила официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк.

На фельдшера и водителя «скорой помощи» напал мужчина, который и вызвал медицинскую бригаду. Он причинил им телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Волк добавила, что в настоящий момент правоохранители продолжают проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.