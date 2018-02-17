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В Сочи пьяный мужчина избил сотрудников «скорой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские Сочи проводят проверку по факту нападения местного жителя на медицинских работников, сообщила официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк.

На фельдшера и водителя «скорой помощи» напал мужчина, который и вызвал медицинскую бригаду. Он причинил им телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Волк добавила, что в настоящий момент правоохранители продолжают проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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