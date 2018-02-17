Около 50 украинских туристов спасли от паводка на Мертвом море

Израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.

Как заявил «РИА Новости» официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман, автобус застрял в ручье Нахаль-Цеелим, который вышел из берегов из-за сильных осадков.

Отмечается, что туристов пересадили в автомобиль повышенной проходимости и вывезли из опасной зоны. Из-за дождей перекрыли участок шоссе вдоль Мертвого моря, куда с окрестных гор стекаются водные потоки.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, перевозивший иностранных туристов, столкнулся с поездом в Ленинградской области.