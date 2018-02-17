Сборная Чехии по хоккею победила канадцев на ОИ

Сборная Чехии по хоккею одержала победу над канадцами в матче группового этапа олимпийского турнира. Европейские хоккеисты одолели родоначальников хоккея в серии буллитов.

В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Мэйсон Рэймонд и Рене Бурк. Чехи ответили точными бросками Доминика Кубалика и Михала Йордана, причем европейской сборной дважды приходилось догонять соперника.

Основное время матча и овертайм не выявили победителя. Для определения победителя была назначена серия буллитов, в которой точнее оказались чехи.

Победа позволила чехам возглавить группу А, опередив канадцев на одно очко. В заключительном матче группового турнира европейцы сыграют со швейцарцами, а канадцы — с южнокорейцами.

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