Японские ультраправые потребовали от России вернуть Курилы

Представители японских ультраправых организаций проводят митинг у здания посольства России в Токио с требования вернуть Японии острова Южно-Курильской гряды.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на полицию, около российского диппредставительства находится около двух десятков человек. Митинг является разрешенным.

Дипломаты посольства, в свою очередь, заявили, что подобные выступления в последнее время — достаточно редкое явление.

«Северными территориями» в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, «возвращение» которых ставится условием нормализации отношений с Россией и заключения с ней мирного договора.

Напомним, 25 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил стремление к скорейшему началу совместных с Россией экономических проектов на юге Курил.