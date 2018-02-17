Чешка Ледецкая стала олимпийской чемпионкой в супергиганте

Горнолыжница Эстер Ледецкая, представляющая сборную Чехию, завоевала золотую медаль Олимпийских игр, одержав победу в супергиганте. Чешская спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 21,11 секунды.

Серебряную медаль завоевала Анна Файт (1.21,12), побеждавшая в супергиганте на Олимпиаде в Сочи. Бронзовую награду в копилку сборной Лихтенштейна принесла Тина Вайратер (1.21,22), передает ТАСС.

Добавим, что на текущий момент российские спортсмены завоевали восемь медалей Олимпиады: две серебряные и шесть бронзовых.

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